Um eine CO2-Steuer doch durchzusetzen, bräuchte es eine Grundgesetzänderung. Diese wäre nur durch eine Zwei-Drittel-Mehrheit in Bundestag und Bundesrat möglich. Dass es soweit kommt, ist unwahrscheinlich. Die Stimmen aus SPD und Union reichen dafür nicht aus. Die FDP hat bereits angekündigt, ihre Zustimmung zu verweigern.



Und auch die Union steht nicht geschlossen hinter der Idee einer CO2-Steuer. CSU-Politiker Sebatsian Brehms lehnt es ab, "die Bürger über eine zusätzliche Besteuerung zu bestrafen". Am 20. September will die Bundesregierung über ein Maßnahmenpaket zum Klimaschutz entscheiden, wobei auch die Debatte um den CO2-Preis eine entscheidende Rolle spielen soll.