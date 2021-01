Die Antikorruptionsorganisation Transparency International hält in ihrem Korruptionswahrnehmungsindex (CPI) 2020 strengere Regeln bei der Parteienfinanzierung in Deutschland für nötig - gerade mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl .

Transparency erklärte, in Wahljahren stiegen die Spendeneinnahmen der Parteien stark an. Doch noch zu oft flößen die Parteispenden an den gesetzlichen Offenlegungspflichten vorbei. Zudem würden Lücken ausgenutzt.