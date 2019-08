Die CSU-Landesgruppe im Bundestag fordert eine "Kampfpreis-Steuer" gegen so genannte Billigflüge in Europa. Flüge, die weniger als 50 Euro kosten, sollten mit einer Strafsteuer belegt werden, heißt es laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung in einer Vorlage für die Herbst-Klausur der CSU-Landesgruppe am kommenden Dienstag.