Anleihen Anleihen sind Kreditbriefe, bei denen heute in aller Regel für einen Nennbetrag von 1.000 Euro pro Stück ein fester Zinssatz und eine Laufzeit festgelegt sind. Der Käufer einer Anliehe als Kreditgeber zahlt also 1.000 Euro an den Schuldner. Dieser zahlt in der Regel einmal jährlich dem Inhaber der Anleihe den zu Beginn der Laufzeit fest vereinbarten Zinssatz aus.



Herausgegeben und gehandelt werden die Papiere zu an den Börsen festgelegten Kurswerten, die deutlich über oder unter 1.000 Euro liegen können. Erst aus dem Kaufpreis (Kurswert) und den Zinsen auf den Nennbetrag ergibt sich die eigentliche Rendite einer Anleihe für deren Besitzer. Die Rendite bei Anleihen ist quasi der Effektivzins der Anleihen.