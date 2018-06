Asylstreit CSU droht mit Alleingang

Im zuletzt erbittert geführten Asylstreit in der Union will die CSU nicht auf eine europäische Lösung warten. CSU-Landesgrupenschef Dobrindt kündigte an, dass Teile von Innenminister Seehofers Migrationsplan im Alleingang durchgesetzt werden sollten. Merkel will dagegen bis zum EU-Gipfel Ende Junibilaterale Lösungen mit anderen Staaten erwirken.