Die CSU-Landesgruppe stellt sich gegen Forderungen aus CDU und SPD nach einem Bleiberecht für Flüchtlinge in Ausbildung oder Job. In einem Beschluss der Bundestagsabgeordneten heißt es:

Mit dem strikten Nein der CSU bahnt sich neuer Koalitionsstreit an. Die SPD will den "Spurwechsel" im geplanten Fachkräftezuwanderungsgesetz verankern. Auch in den Reihen der CDU gibt es Befürworter für ein Bleiberecht von Migranten ohne Duldung, die aber einen Arbeitsplatz haben.

Für das geplante Fachkräftezuwanderungsgesetz wollen die Christsozialen hohe Hürden aufstellen: "Wir können nicht jeden nehmen, der kommen will, sondern suchen die aus, die wir brauchen", heißt es in dem Beschlusspapier für die Klausur. Zentrale Bedingung sei ein Arbeitsplatz in Deutschland. Die CSU wolle nur "qualifizierte Zuwanderung in den Arbeitsmarkt, keine Zuwanderung ins Arbeitsamt".