CSU-Chef Seehofer wird als neuer Innenminister in einer schwarz-roten Koalition gehandelt. Bildrechte: dpa

Berlin CSU billigt Koalitionsvertrag

Die CSU hat dem am Mittwoch vorgelegten Koalitionsvertrag bereits grünes Licht gegeben. Über Personalien will CSU-Chef Seehofer aber vorerst nicht spekulieren. Die Schwesterpartei CDU soll in der nächsten Amtszeit wieder das Amt des Integrationsbeauftragten bekommen.