Seehofer nimmt Scheuer mit nach Berlin

Ursula von der Leyen (CDU) - Verteidigungsministerin Die 59-Jährige studierte Ökonomie und Medizin, hat sieben Kinder und landete relativ spät in der Politik. Von 2003 bis 2013 war von der Leyen zunächst niedersächsische Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit, danach Bundesfamilienministerin und dann Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Ende 2013 wurde sie erste deutsche Verteidigungsministerin. Dabei musste sie den Umbau von der Wehrpflicht zur Freiwilligenarmee managen, die mit sinkendem Etat verstärkt bei Auslandseinsätzen gefragt ist. Unter ihrer Verantwortung gab es immer wieder Schlagzeilen wegen Ausrüstungsmängeln, Wehrmachtstraditionen in den Kasernen und möglichen rechtsextremen Tendenzen. Ihre Aussage von einem "Haltungsproblem der Bundeswehr und Führungsschwächen auf verschiedenen Ebenen" sorgte für erheblichen Wirbel in der Truppe. Bildrechte: dpa