Die CSU hat vor den Sondierungen mit der SPD zur Bildung einer Großen Koalition Kompromissbereitschaft gezeigt, die Sozialdemokraten aber auch davor gewarnt, in ihren inhaltlichen Forderungen zu überziehen.

Parteichef Horst Seehofer erklärte am Donnerstag vor dem Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe im oberbayerischen Kloster Seeon: "Ich werde persönlich alles dafür tun, dass diese Koalition zustande kommt. Dieses Projekt kann gelingen, wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht überzieht." Deutschland brauche eine stabile Regierung. Die Forderungen der CSU etwa zur Flüchtlingspolitik seien lediglich eine Lagebestimmung seiner Partei, die sich gegen niemanden richte.

Allerdings stellte der bayerische Ministerpräsident auch klar, dass CDU, CSU und SPD bei ihren Sondierungen eine Antwort auf ihre herben Verluste bei der Bundestagswahl finden müssten: "Ein weiter so geht nicht." Die Politik müsse der Bevölkerung vermitteln: "Wir haben verstanden." Es gehe um soziale und ökologische Fragen, aber auch um Fragen der Sicherheit sowie der Zuwanderung. In dem Zusammenhang bekräftigte die CSU-Spitze erneut ihre Forderung nach einer Obergrenze bei der Migration sowie einer weiteren Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiäre Flüchtlinge .

Dobrindt: "Deutschland ist keine linke Republik." Bildrechte: IMAGO

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte, dass man die Koalition mit der SPD wolle. Allerdings dürfe die SPD dafür keine "Themen aus der alten sozialistischen Mottenkiste" herausziehen. Deutschland sei keine "linke Republik", sondern ein Land der bürgerlichen Mehrheit. Es gehe um den sozialen Zusammenhalt in der Gesellschaft und die Überwindung der Spaltung. Dabei spielten Fragen der Migration eine "herausragende Rolle". Die CSU-Klausurtagung im Kloster Seeon bezeichnete Dobrindt in dem Zusammenhang als "Gipfeltreffen der bürgerlich-konservativen Politik".



Im Vorfeld hatten Papiere der CSU, in der diese unter anderem eine Kürzung der Geldleistungen für Asylbewerber und eine obligatorische Altersprüfung für angeblich minderjährige Flüchtlinge fordert, scharfe Kritik auch aus den Reihen der SPD ausgelöst.