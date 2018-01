GroKo-Neuauflage CSU-Vorstand votiert einstimmig für Koalitionsverhandlungen

Der CSU-Vorstand hat sich einstimmig für Koalitionsverhandlungen mit der SPD ausgesprochen. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte am Montag nach einer Vorstandssitzung: "Ich glaube, es ist eine sehr gute Basis, jetzt in die Koalitionsverhandlungen zu gehen." Die CSU jedenfalls sei zufrieden mit dem erzielten Ergebnis der Sondierungsgespräche . Nachbesserungen im Sinne der SPD, wie sie einzelne Sozialdemokraten fordern, lehnte Scheuer ab. "Wir haben unterm Strich gesagt: Mit uns gibt es keine Nachbesserungen. Für uns gilt der Vertrag, wir sind vertragstreu."

Allerdings zeigte der CSU-Chef durchaus Verständnis und Respekt für die Debatte innerhalb der SPD: Man müsse den Weg der Sozialdemokraten seit der Bundestagswahl bedenken, die Partei sei aufgewühlt. "Ich bin nicht der Anwalt der SPD. Aber als langjähriger Politiker weiß ich, dass solche Prozesse in einer so gebeutelten Partei normal sind." Die Rhetorik von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt , der mit Blick auf die Nachbesserungswünsche von SPD-Vorstandsmitgliedern und die No-GroKo-Kampagne der Jusos und der SPD-Linken von einem "Zwergenaufstand" gesprochen hatte, machte sich Seehofer ausdrücklich nicht zu eigen.

Die Sondierungsgespräche von Union und SPD waren am Freitagmorgen abgeschlossen worden. In der SPD gibt es aber weiter große Vorbehalte gegen ein Regierungsbündnis mit CDU und CSU. Am 21. Januar soll ein SPD-Sonderparteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Falls der grünes Licht für offizielle Koalitionsgespräche für eine Neuauflage der Großen Koalition gibt, muss am Ende noch die SPD-Basis über einen ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen.