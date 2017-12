Hermann kündigte an, die Altersbestimmung jugendlicher Flüchtlinge zum Thema möglicher Koalitionsverhandlungen mit der SPD zu machen. Deren Innenexperte Burkhard Lischka zeigte sich offen und verlangte aber einheitliche Standards von Bund und Ländern. Er nannte es in der "Welt am Sonntag" unbefriedigend, wenn jedes Jugendamt in Deutschland eigenständig über eine Altersfeststellung entscheide. Eine Untersuchungspflicht lehnte Lischka jedoch ab.