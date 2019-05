Die Bundesregierung plant einem Medienbericht zufolge in Dresden ein neues Cyber-Sicherheitszentrum. Nach Informationen der "Bild am Sonntag" sollen dort bis 2020 rund 200 Mitarbeiter des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) arbeiten. An dem Mikroelektronik-Standort sollen sich demnach Forschungseinrichtungen und Industrie vernetzen. Die Region Dresden mit bedeutenden Einrichtungen wie dem Fraunhofer Institut oder dem US-Chiphersteller AMD gilt auch als "Silicon Saxony".