Zackig und um keine Antwort verlegen. Den Eindruck macht der Chef der Cyberagentur, Christoph Igel. Er ist 1968 im Saarland geboren, hat am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz und im Cyberkommando der Bundeswehr gearbeitet.

Seit ein paar Wochen wohnt er nun in Halle und baut dort die Agentur für Innovationen in der Cybersicherheit auf, wie die Cyberagentur offiziell heißt.



Sie soll Forschung fördern, die Deutschlands zukünftige innere und äußere Cybersicherheit verbessert. Und Cybersicherheit sei nicht nur eine Frage für IT-Experten, sagt Igel:

Chef-Cyberagent Christoph Igel Bildrechte: MDR/Stephan Schulz Es hat ganz viel mit Verhaltensweisen zu tun, ganz viel mit Denkprozessen, psychologischen Effekten. Bis hin zur Frage, wenn wir jemanden identifiziert haben, können wir den völkerrechtlich oder strafrechtlich verfolgen, wenn wir mal gehackt worden sind. Christoph Igel bei MDR AKTUELL

Das seien für Unternehmen hochrelevante Fragen: Wen kann ein angegriffenes Unternehmen auf Schadenersatz verklagen? Dürfen deutsche Sicherheitsbehörden die IT von Angreifern im In- oder Ausland ausschalten? Wer entscheidet darüber? Wie lässt sich die Gesellschaft auf einen IT-Angriff und den Ausfall von Stromnetzen vorbereiten? Fragen für Psychologen, Philosophen, Juristen und Ökonomen. Und die gibt es auch an Unis und Unternehmen in Mitteldeutschland, obwohl Sachsen und Sachsen-Anhalt bislang keine Schwerpunkte für Cybersicherheitsforschung haben.

"Wir brauchen viel mehr Forschung"

Es sei nicht so, dass diese beiden Bundesländer außerhalb des Durchschnitts in Deutschland liegen würden, sagt Igel. Es gebe Zentren, die sehr gut ausgeprägt seien in Deutschland, im Norden, im Süden, im Südwesten. Und es gebe Bereiche, "wo man sicherlich neue Dinge aufbauen muss und stimulieren muss". Aber die Zahl von Wissensträgern in diesem Segment, die bereit und kompetent seien, "mit uns wirklich zukunftsweisend Forschung zu machen, ist doch überschaubar und begrenzt".

Deswegen versteht Igel auch die Kritik an der Cyberagentur nicht. Die Linke-Bundestagsfraktion und die Stiftung Neue Verantwortung bemängeln, dass auch andere Institutionen die Aufgaben der Cyberagentur erledigen könnten: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik etwa, die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, oder das Forschungszentrum Cyber Defense an der Bundeswehr-Uni. Die Kritik trifft zwar eher die Politik. Igel aber sagt:

Wir haben nicht zu viel an Forschung. Wir haben nicht zu viel im Einsatz im Bereich der Cybersicherheit.

Wir haben zu wenig in Deutschland. Christoph Igel bei MDR AKTUELL

Es sei deutlich geworden, "dass wir uns in Abhängigkeiten befinden". Die Situation sei klar. Und wenn jemand komme und frage: "Wie grenzen Sie sich denn ab?", könne er dazu nur sagen: "Wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen viel mehr Forschung. Wir brauchen mehr Aufklärung. Wir müssen stärker in die Gesellschaft, stärker in die Sicherheitskräfte, in die Polizei hineinwirken, damit mehr geschieht."

