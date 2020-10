Neue Agentur in Halle Chef der Cyberagentur bemängelt fehlende Forschung

Die Kritik trifft zwar eher die Politik, aber Christoph Igel sagt: "Wir haben nicht zu viel an Forschung. Wir haben nicht zu viel im Einsatz im Bereich der Cybersicherheit. Wir haben zu wenig in Deutschland. Es ist doch deutlich geworden, dass wir uns in Abhängigkeiten befinden, wie die Situation ist, ist doch klar."

Wenn dann jemand fragen würde, wie würden Sie sich abgrenzen, dann könne Igel nur sagen: "Wir brauchen ein Netzwerk. Wir brauchen viel mehr Forschung. Wir brauchen mehr Aufklärung. Wir müssen stärker in die Gesellschaft, stärker in die Sicherheitskräfte, in die Polizei hineinwirken, damit mehr geschieht in diesem Thema und nicht zu wenig."

Standort am Flughafen Halle/ Leipzig in der Prüfung

Zur Zeit ist die Cyberagentur ein dreiköpfiges Team und hat ihren Sitz in einer Villa in der Innenstadt von Halle. 100 Stellen soll sie am Ende haben, 20 könnten bis Ende des Jahres besetzt werden. Ihren endgültigen Standort soll die Agentur am Flughafen Leipzig-Halle haben.