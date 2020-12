Chef der Cyberagentur IT-Forschung soll wieder zurück nach Deutschland kommen

Bildrechte: MDR/Viktoria Schackow

Seit sechs Monaten arbeitet die Cyberagentur des Bundesinnen- und Verteidigungsministeriums in Halle. Sie soll Forschung anstoßen, deren Ergebnisse für Deutschlands innere und äußerer Cybersicherheit in der Zukunft wichtig sein können. Wie läuft es also bisher?