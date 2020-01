Im Kampf gegen Kinderpornografie im Internet werden Ermittler mit neuen Befugnissen ausgestattet. Der Bundestag verabschiedete dazu ein neues Gesetz. Damit ist es den Beamten künftig erlaubt, sich bei ihren Ermittlungen in einschlägigen Foren als Kind auszugeben.

Was ist "Cybergrooming"? Cybergrooming ist das gezielte Ansprechen von Kindern und Jugendlichen im Internet - etwa über die Kommunikationsfunktionen von

Online-Spielen – mit dem Ziel sexueller Kontakte. Die Täter bauen

Vertrauen auf, um die Kinder und Jugendlichen später zu sexuellen

Handlungen zu bringen – online oder bei tatsächlichen Treffen.



Maja Fiedler (MDR AKTUELL): Ein Mädchen und ein Junge freunden sich online per Chat an. Irgendwann fragt der Junge das Mädchen nach Nackt-Bildern. Doch am anderen Ende sitzen gar keine Kinder, sondern jeweils ein Erwachsener: Auf der einen Seite ein Straftäter, der glaubt, online mit einem jungen Mädchen zu schreiben – Cybergrooming nennt man das –, auf der anderen Seite eine Polizistin, die genau diesen überführen will und sich deshalb als junges Mädchen ausgibt. Herr Frei, warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, dass die Polizei auch auf diese im Beispiel beschriebene Weise online ermitteln kann?

Thorsten Frei (CDU): Zunächst einmal haben Sie deutlich gemacht, dass wir eine Strafbarkeitslücke haben in diesem Bereich, weil der Täter – den Sie angesprochen haben – sich eben nur dann strafbar macht, wenn auf der anderen Seite am anderen Computer tatsächlich ein minderjähriges Kind ist. Und die Polizistin aus dem Fallbeispiel würde jetzt dazu führen, dass der Täter nach geltendem Recht straffrei davon käme. Das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Deshalb ändern wir den Paragrafen 176 des Strafgesetzbuches in diesem Bereich, um diese Strafbarkeitslücke zu schließen.

Wenn die Polizei beispielsweise computergenerierte Nacktbilder verwendet, passiert gar nicht wirklich eine Straftat. Warum ist das, was der jeweilige "Straftäter" dann macht, trotzdem eine Straftat?

Wir werden in dem Gesetzentwurf, der zur Abstimmung steht, auch das regeln. Wir wollen der Polizei zukünftig ermöglichen, dass sie computergeneriertes Bildmaterial, das täuschend echt aussieht, hochlädt und damit den Zugang zu solchen Darknet-Foren bekommt. Wir haben sehr viele praktische Beispiele aus der Vergangenheit, wo man sehen kann, dass, wenn die Polizei dieses Ermittlungsinstrumentarium hätte, schlimmstes Leid und schrecklichste Straftaten an Kindern hätten verhindert werden können.

Das sind also gleich zwei Dimensionen, in denen die Polizei besondere Befugnisse bekommen soll. Zum einen das eingangs geschilderte Beispiel einfach im Online-Chat …

Im Grunde genommen ist das ein polizeiliches Instrumentarium, und das andere ist eine Frage der Strafbarkeit für die Justiz. Das sind die zwei wesentlichen Punkte, die wir mit dem Gesetzentwurf ändern. Und damit können wir, glaube ich, wirklich etwas leisten, um derer, die als Pädo-Kriminelle im Internet unterwegs sind und schrecklichste Straftaten begehen, erstens besser habhaft zu werden und sie zum Zweiten dann auch angemessen bestrafen zu können.

Dennoch stellt die Polizei online eine Falle. Ist das etwas, was aus der Onlinewelt möglicherweise auch ins echte Leben zurückschwappen könnte?

Ich würde das gar nicht so formulieren, dass die Polizei eine Falle stellt, weil sie ja im Grunde genommen immer nur reaktiv tätig ist.

Die Polizei muss ja aber schon Online-Profile erstellen, sich einen Namen ausdenken und als möglichst reale Personen wirken – und auch jemanden ansprechen, jemanden anschreiben.

Ja, solche Fälle kann es geben. Aber sie müssen immer sehen: In den Fällen, in denen es darum geht, dass Polizisten dann tatsächlich im Darknet unterwegs sind und entsprechende Instrumentarien einsetzen, gilt ein Richtervorbehalt. Das heißt, es ist gewährleistet, dass dieses Instrumentarium sehr sensitiv und in den Bereichen eingesetzt wird, wo es wirklich angemessen ist.

Eine Falle stellen sehen Sie darin also gar nicht?