Die Zahl der Straftaten durch Cyberkriminalität ist im vergangenen Jahr gestiegen. Wie der Vizepräsident des Bundeskriminalamts, Peter Henzler, am Montag mitteilte, wurden 87.106 Cyber-Straftaten wie etwa Datenausspähung und Computersabotage registriert. Da seien 1,3 Prozent mehr gewesen als im Jahr zuvor. Zudem habe es fast 272.000 Straftaten gegeben, bei denen das Internet benutzt worden sei, etwa bei der Planung.

BKA-Vize Henzler geht davon aus, dass die Zahl der Straftaten der Cyberkriminalität in Deutschland auch in den kommenden Jahren weiter steigen wird. Er kündigte daher den Aufbau einer eigenständigen BKA-Abteilung zur Bekämpfung an. Diese solle "mit erheblichen personellen Mitteln" ausgestattet werden, sagte er. Die neue Abteilung soll im kommenden April ihren Betrieb aufnehmen.