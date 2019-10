Ohne Reformen würde sich allein der bundesdurchschnittliche Eigenanteil für die reinen Pflegekosten bis 2045 auf monatlich knapp 1.900 Euro fast verdreifachen. Immer mehr Menschen würden so in die "Fürsorgefalle" geraten, so die DAK-Experten. Übrigens müssen Pflegebedürftige in Deutschland mit den Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie etwaigen Investitionskosten bereits jetzt einen durchschnittlichen Gesamtanteil von 1.874 Euro berappen.