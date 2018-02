"Schluss mit dem Führerschein-Tourismus", schimpfte die Europäische Union vor über zehn Jahren und verlangte von allen Mitgliedsstaaten, die Regeln für den Führerscheinerwerb anzupassen. Frist: bis 2013. Aber ausgerechnet beim Einstiegsalter blieb der EU-Auftrag schwammig. Ob es nun also ab 14 Jahren oder erst ab 18 Jahren auf das Moped geht, oder weiter ab 16 Jahren - diese Entscheidung überließ Brüssel den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten.

Ausnahme-Verordnung für Ost-Bundesländer

Und so wurde der deutsche AM15 geboren. Ursprünglich sollte ab 2013 bundesweit wieder das gelten, was schon in der DDR üblich war - nämlich Mopeds ab 15 Jahren fahren zu dürfen. "Nur das nicht", warnten damals im Bundestag Verkehrsexperten. 15 Jährigen fehle das Verantwortungsbewusstsein - in Österreich seien bei einem ähnlichen Test die Unfallzahlen der jungen Fahrer gestiegen. Also Finger weg.

Aber dann vor fünf Jahren doch noch der Kompromiss per Ausnahme-Verordnung. Der Mopedschein AM15 wurde testweise in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eingeführt, später kamen Brandenburg und im vergangenen Sommer Mecklenburg-Vorpommern hinzu. "Ein Erfolg", sagt Andreas Grünewald vom Sächsischen Fahrlehrerverband. "Wir konnten nachweisen, dass die Jugendlichen wesentlich besser auf die Anforderungen des modernen Straßenverkehrs vorbereitet werden konnten", so Grünewald.

Frist für Pilotversuch läuft ab

Viele Fahrschüler müssen um den Praxis-Teil ihrer Ausbildung bangen. Bildrechte: dpa Aber: Die Ausnahmeverordnung von 2013 wurde auf fünf Jahre befristet. Sie endet automatisch am 30. April 2018 - also in zehn Wochen. Und vor fünf Jahren konnte ja niemand ahnen, dass eine Regierungsbildung über vier Monate dauern kann und deshalb das zuständige Bundesverkehrsministerium nur von einem kommissarischen Minister vertreten wird, der offenbar nicht entscheidet. Nachfrage im Bundesverkehrsministerium: Wie geht es weiter mit dem Mopedführerschein ab 15 Jahren? Sprecherin Svenja Friedrich sagt: "Es ist grundsätzlich so, dass erst in Kürze entschieden wird, ob der Pilotversuch fortgeführt wird. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen."

Fahrschüler bangen um Fortsetzung

Man weiß es also nicht. Logische Konsequenz in Sachsen: Trotz des Erfolgs müssen alle davon ausgehen, dass der AM15 Ende April wohl friedlich entschlafen wird. "Mittlerweile ist es so, dass die Fahrerlaubnisbehörden Anträge überhaupt nicht mehr annehmen. Ein katastrophaler Zustand, weil die Jugendlichen in großer Vielzahl in den Fahrschulen sitzen und ihre Ausbildung, jetzt zum Frühjahrsbeginn, auch im praktischen Teil fortsetzen möchten", bedauert Grünewald.

Ergebnisse unter Verschluss