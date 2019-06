In Straßenumfragen können die meisten Ostdeutschen immer noch ein paar Brocken Russisch lesen oder sogar auch auf einfache Fragen antworten. Viele können sich auch noch an die deutsch-sowjetische Freundschaft (DSF) erinnern. Doch das meiste war auch "von oben" verordnet und deshalb vielen eher lästig. Der Soziologe Raj Kollmorgen von der Hochschule Zittau/Görlitz sagt dem MDR-Magazin "Umschau" dazu: "Die Beziehungen waren nicht einfach freundschaftlich, das ist mit Verlaub albern. Aber es gab durchaus intensivere Kontakte. Es gab einen deutlich höheren Anteil an Menschen, die zum Beispiel in der Sowjetunion studiert haben."

Der Osten und Putin

Auch zum russischen Präsidenten hat der Osten ein besonderes Verhältnis. In den 1980er-Jahren ist Wladimir Putin für den KGB in Dresden tätig. Auch später kommt er immer wieder vorbei – und ist gern gesehen. Zum Beispiel 2009 – als ihm auf dem Opernball der Sächsische Dankesorden verliehen wird. Der damalige Ministerpräsident Sachsens, Stanislaw Tillich (CDU) fand lobende Worte: "Das Besondere ist, sie bekommen diesen Dankorden auch für die Zukunft.“ Und Putin bedankte sich seinerzeit auf deutsch: "Uns verbindet ein gemeinsames Schicksal."

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer löst Debatte aus

Michael Kretschmer Bildrechte: dpa Nun hat der aktuelle sächische Ministerpräsident eine Debatte ausgelöst mit seiner Forderung nach Abschaffung der Russland-Sanktionen. Auf einer Reise nach St. Petersburg vergangene Woche ließ er sich mit Putin fotografieren und sagte: "Wir wollen darüber sprechen, ob die Sanktionen, so wie sie jetzt stattfinden, ihr Ziel erfüllen und wie man sie Schritt für Schritt abbauen kann".

Der Westen empört – der Osten stimmt zu

In Berlin und Westdeutschland sorgt Kretschmers Vorschlag für Empörung. Der Bundespräsident, die CDU-Vorsitzende und weitere Politiker mehrerer Parteien widersprechen Kretschmer und unterstellen ihm ein Wahlkampfmanöver. Der SÜD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs sagte der "Umschau": "Jetzt hier den sächsischen Wahlkampf dafür zu benutzen, die gemeinsame Haltung von EU und Deutschland zu sprengen, das ist ein bisschen billig."

Jörg Junhold Bildrechte: Zoo Leipzig In Ostdeutschland sieht man das offensichtlich anders. Beim Empfang des russischen Generalkonsulats in Leipzig wird der russische Nationalfeiertag begossen. Viele anwesende Deutsche sprechen sich für eine Entspannung der Beziehungen aus. So äußert sich etwa der Leipziger Zoo-Direktor Jörg Junhold: "Also ich habe sicherlich auch ein entspannteres Verhältnis, was die ehemalige Sowjetunion angeht und auch was Russland angeht als es so mancher Westdeutscher hat. Wir haben hervorragende Kontakte zum Zoo in Moskau." Auch Sachsens ehemaliger Polizeipräsident Bend Merbitz ist gerne da: "Ich selbst habe auch mehrfach schon Russland besucht. Ein wunderschönes Land."

Dirk Thärichen, Vorstand der Konsums Leipzig, erklärt mit Nachdruck: "Wir haben eine andere Geschichte, wir haben unsere eigene Einstellung, wir haben andere Erfahrungen gemacht. Von der Seite sollte man uns auch eine eigene Meinung lassen." Für Wolfgang Topf, den ehemaligen Präsidenten der IHK Leipzig, ist klar: "Die Sanktionen haben keinen Sinn gemacht und machen auch keinen Sinn. Das muss die Politik anders lösen und nicht über wirtschaftliche Maßnahmen." Und Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens (SPD) betont: "Dem russischen Staat ist es bekannt, was wir ihm als Organisation vorwerfen. Es hilft uns aber kein bisschen weiter, wenn wir darauf rumreiten. Wir müssen wirklich neue Wege suchen."

Opfer der Russland-Sanktionen auch in Mitteldeutschland

Ein ähnliches Problem haben Bauern wie Klaus Wagner aus Erfurt. Russland hat auf die EU-Sanktionen mit einem eigenen Embargo für Agrarprodukte reagiert. Die Export-Erlöse sind eingebrochen. Und die Milch-Preise wegen des plötzlichen Überangebots auch. Klaus Wagner, Geschäftsführer Universal-Agrar Erfurt sagt: "Die Jahre nach der Milchkrise hatten wir natürlich zu tun, das Loch, das einmal gerissen wurde, erst einmal wieder aufzufüllen. Das ist wie auf dem privaten Konto, wenn da erstmal ein Loch drin ist, muss man wieder arbeiten, dass man es wieder auffüllt." Die deutschen Bauern würden gerne zurück auf den russischen Markt. Auch sie verlangen ein schnelles Ende der Sanktionen. Doch auch hier gebe es Langzeitfolgen, sagt Klaus Wagner: "Russland hat sich neu orientiert und kauft den Käse woanders. Es wird nicht einfach für uns dann nicht einfach sein, in diesen Markt wieder hereinzukommen."

Ostdeutsche Ministerpräsidenten sind sich einig

Reiner Haseloff Bildrechte: CDU Sachsen-Anhalt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ist mit seiner Forderung nach einer Abschaffung der Russland-Sanktionen nicht allein. Seine Amtskollegen in Mitteldeutschland pflichten ihm bei. Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, meint: "Wir brauchen generell eine Entspannung in Richtung Osteuropa, auch im Sinne der Sicherung des Friedens und der Planbarkeit von Investitionen aber eben auch bezüglich unserer Kenntnis, dass unsere Volkswirtschaft hier in Mitteldeutschland fast vollständig abhängig ist von Erdgas- und Erdöllieferungen."

Ministerpräsident Bodo Ramelow Bildrechte: mdr Und Bodo Ramelow (Die Linke) aus Thüringen ergänzt: "Deswegen bin ich froh, dass alle ostdeutschen Ministerpräsidenten einer Meinung sind. Die Sanktionspolitik hat in die Sackgasse geführt. Sie hat der Ukraine nicht geholfen, aber in jedem Fall den neuen Ländern geschadet."

Wirtschaft im Osten stärker betroffen als im Westen

Vor den Sanktionen gingen einst Waren für 2,1 Milliarden Euro aus Mitteldeutschland nach Russland. Das waren 3,7 Prozent aller Exporte. Davon übrig ist heute nur etwa die Hälfte. Zum Vergleich: In Bayern sanken die Exporte zwar auch, aber prozentual deutlich weniger. Die ostdeutsche Wirtschaft ist von den Sanktionen also besonders betroffen. Sie macht deshalb Druck auf die Politik. Dazu kommt aber noch etwas: das besondere Verhältnis zu Russland. Das aggressive Auftreten Russlands zum Beispiel im Ukraine-Konflikt akzeptieren Ostdeutsche anscheinend eher.