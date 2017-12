Hannelore Kraft gab gern die Landesmutter, wusste aber offenbar nicht, was ihre Landeskinder ärgerte. Wer wenige Wochen vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen unterwegs war, konnte es dagegen ungefragt erfahren. Viele Bürger hielten die Bildungspolitik der rot-grünen Landesregierung für eine Katastrophe. Ein Lehrbeispiel für Politik in der Blase ohne Wahrnehmung der Wirklichkeit.

Schuss und - daneben. Hannelore Kraft hat das Toreschießen verlernt. Bildrechte: dpa Kraft verzichtete auch großzügig auf eine Unterstützung durch den Kanzlerkandidaten Martin Schulz, immerhin ein Landsmann aus der Nähe von Aachen. Sein Nimbus als Heilsbringer bröckelte zwar schon deutlich, aber die SPD erreichte bundesweit immer noch gute 27 Prozent.



Dass am Ende CDU-Kandidat Armin Laschet, eigentlich schon eher ein politisches Auslaufmodell, neuer Ministerpräsident wurde, lag vor allem am Stimmenzuwachs für die FDP. Die Christian-Lindner-Show hatte an Fahrt aufgenommen und ein erstes Signal gegeben, dass die Liberalen auch wieder bundespolitisch eine Rolle spielen werden. Die SPD geriet in die Nähe der Abstiegszone.

Beobachtungen vom Spielfeldrand

Alle drei Landtagswahlen zeigten zum einen, dass der Linkspartei weiter keine Ausdehnung in das parlamentarische System in den westdeutschen Bundesländern gelingt. Zum anderen blieben die Wahlergebnisse der AfD sicher unter den Erwartungen der Parteiführung zurück, besonders auch im Vergleich zu den Wahlerfolgen in Ostdeutschland.

Alle drei AfD-Landesverbände lieferten sich vor den jeweiligen Wahlen heftige interne Auseinandersetzungen über die Ausrichtung der Partei. Immer spielte dabei die Abgrenzung nach Rechtsaußen eine Rolle. Die Partei musste erkennen, dass eine zu große Nähe zu rechtsradikalen Forderungen und Äußerungen in Westdeutschland Wähler verschreckt.

Endspiel: Bundestagswahl 24.September 2017