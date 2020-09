Günter N. aus Halle war in der DDR bei der Post, genauer gesagt bei der grauen Post, jener Bereich also, der heute zur Telekom gehört. In der DDR war er beim Fernmeldebauamt tätig, plante und baute Telefonanlagen. Nach der Wende wurde er von der Telekom übernommen. Dort war er ebenfalls an der Planung diverser Investitionsmaßnahmen beteiligt. 1996 ging er in den Vorruhestand und 1998 in Rente.

Doch wer ab 1996 in Rente ging, der wird heute – zumindest für die Jahre in der DDR – wieder zum Ossi. Weil vieler dieser Flüchtlinge und Übersiedler kritisch zum System standen, hatten sie in der DDR oft berufliche Nachteile, auch was ihre Rentenansprüche betrifft. Dafür werden sie jetzt bestraft und haben zum Teil schlechtere Renten als jene, die in der DDR geblieben sind. Und auch hier gibt es eine Krönung in Sachen zweierler Maß: Denn der Deutsche, der vor dem Mauerfall aus Polen in den Westen übersiedelte, darf rententechnisch Wessi bleiben – der aus der DDR wird wieder Ossi.