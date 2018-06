Die ostdeutschen Länder können nicht auf rasche Entlastung von Zahlungen aus DDR-Sonderrenten durch den Bund hoffen. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte (CDU) dämpfte am Samstag entsprechende Erwartungen. Derzeit stünden nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung, sagte er der Deutschen Presseagentur (dpa). Hirte zeigte sich aber zuversichtlich, dass sich in dieser Legislaturperiode noch finanzielle Spielräume eröffnen könnten. Die Umverteilung ist im Koalitionsvertrag vereinbart.

Die ostdeutschen Länder müssen derzeit jährlich rund 2,8 Milliarden Euro in ein Rentensystem einzahlen, wofür sie eigentlich gar nicht zuständig sind - eine DDR-Hinterlassenschaft, die stark unterschätzt wurde. Ostdeutschland belastet das bis heute enorm. Grund ist, dass man nach der Wiedervereinigung alle nicht geklärten rentenrechtlichen Ansprüche von DDR-Bürgern in einen Topf gepackt hatte.



Damals ging man von 300.000 Fällen aus, die sich in kurzer Zeit erledigt haben würden. Nur ließ die Rechnung außer Acht, dass es in der DDR 27 Zusatzversorgungssysteme gab. Derzeit gibt es rund 1,3 Millionen Rentenempfänger im Zuge dieses Systems. Die letzten, die darauf Anspruch haben, werden um 2030 in Rente gehen.