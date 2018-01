Denn die müssen insgesamt jährlich über drei Milliarden Euro in ein Rentensystem einzahlen, wofür sie eigentlich gar nicht zuständig sind - eine DDR-Hinterlassenschaft, die dramatisch unterschätzt wird. Ostdeutschland belastet es bis heute enorm, wie Sachsen Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff erklärt: "Dahinter verbirgt sich allein für Sachsen-Anhalt mit 2,2 Millionen Einwohnern - in Sachsen zum Beispiel das Doppelte, die haben vier Millionen Einwohner - eine Summe von 430 Millionen Euro jährlich. Das sind vier Prozent unseres Haushaltes."

Grund ist, dass man nach der Wiedervereinigung alle nicht geklärten rentenrechtlichen Ansprüche von DDR Bürgern in einen Topf gepackt hat. Damals ging man von 300.000 Fällen aus, die sich in kurzer Zeit auch erledigt haben würden. Bis dahin sollte der Bund 40 Prozent der anfallenden Kosten zahlen und das jeweilige Land 60 Prozent. Nur ließ die Rechnung außer Acht, dass es in der DDR 27 Zusatzversorgungssysteme gab, die von Apothekern über Lehrer, Künstler oder die so genannte technische Intelligenz bis hin zu Zirkusmitarbeitern rund eineinhalb Millionen Menschen umfassten, von denen die letzten um 2030 in Rente gehen werden.