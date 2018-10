Die innenpolitische Grünen-Sprecherin Irene Mihalic kündigte in den Funke-Zeitungen an, ihre Fraktion wolle de Maizière nun auch als Zeugen im Untersuchungsausschuss befragen.

Als Referentin und Referatsleiterin in der Islamismus-Abteilung war sie auch für damalige Kontaktpersonen des späteren Attentäters Amri zuständig. Für den Untersuchungsausschuss wäre sie daher auch als Zeugin in Betracht gekommen, kritisierten die Parlamentarier.

Als vermeintlich neutrale "Beauftrage" hatte H. in dem Ausschuss jedoch volle Akteneinsicht und nahm an Sitzungen teil, die als geheim eingestuft waren. Bei einer Zeugenvernehmung könnte sie ihre Aussagen daher mit bereits erfolgten Vernehmungen und ihrem Wissen aus dem Aktenstudium abgleichen. Das Innenministerium hatte die vorherige Tätigkeit von H. im BfV zunächst verschwiegen.

Der Tunesier Amri hatte als abgelehnter Asylbewerber in Deutschland gelebt. Am 19. Dezember 2016 raste er mit einem Lastwagen in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche und tötete zwölf Menschen. In der Folge gerieten der Verfassungsschutz und das Bundesinnenministerium wiederholt in die Kritik, weil Amri zum Zeitpunkt des Anschlags bereits mehrfach beobachtet und abgehört worden war.