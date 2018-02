Bundesinnenminister de Maizière Wenig Rückkehrer aus IS-Gebieten

Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière gibt es derzeit keine Hinweise, dass ausländische Kämpfer der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" aus Syrien und dem Irak in großem Stil in andere Kampfgebiete weiterziehen oder gar nach Deutschland und Europa zurückkehren.

"Wenig Verlagerung von Foreign Fighters"

IS-Kämpfer 2014 im syrischen Rakka: Militärisch ist die Terrormiliz mittlerweile weitgehend geschlagen. Bildrechte: IMAGO "Interessanterweise gibt es wenig Rückkehrer", resümierte der CDU-Politiker am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz: "Wir erkennen auch bisher wenig Verlagerung von Foreign Fighters in andere Regionen, jedenfalls nicht konzentriert - nicht nach Afghanistan, nicht nach Libyen, nicht nach Jemen." Dies könne sich allerdings ändern, und darauf müsse man sich einstellen, so der geschäftsführende Innenminister. Militärisch sei der IS jedenfalls fast besiegt.

"Zusammenarbeit der Dienste"

Um zurückkehrende IS-Kämpfer rechtzeitig zu identifizieren forderte de Maizière eine Verknüpfung aller vorhandenen Daten. Die "Zusammenarbeit der Dienste" sei ausschlaggebend für die Sicherheit in Europa. Zur Gefährlichkeit der IS-Rückkehrer aus den Kampfgebieten in Syrien und im Irak sagte der Innenminister: "Die, die zurückkommen, sind entweder ausgebildete Attentäter oder frustriert, sie wollen nie wieder etwas mit IS zu tun haben, oder irgendetwas dazwischen."

Fähigkeit für komplexe Anschläge gesunken

Der letzte große koordinierte Anschlag des IS war der Terrorangriff auf den Flughafen und die U-Bahn in Brüssel im März 2016. Bildrechte: dpa De Maizière schätzte zudem ein, dass die Fähigkeit des IS, komplexe Sprengstoffanschläge zu steuern, möglicherweise abgenommen habe. Demnach sei der letzte große koordinierte "Anschlag mithilfe von Explosivstoffen" das Attentat auf den Brüsseler Flughafen Zaventem und die U-Bahn der belgischen Hauptstadt im März 2016 gewesen, bei dem 30 Menschen getötet wurden. Die Anschläge danach waren hingegen, so hart es auch für die Opfer gewesen sei, „in der Ausführung primitiv – ein Messer, ein Auto, ohne komplexe Vorbereitung".

Bedeutung der Prävention

Der geschäftsführende Innenminister betonte ausdrücklich die Bedeutung von Prävention im Kampf gegen Extremismus. Allein über Repression sei diese "Schlacht" nicht zu gewinnen, so de Maizière. Es gehe auch um "Früherkennung" und "Vermeidung von Radikalisierung". Mit seinen EU-Innenministerkollegen spreche er derzeit so viel wie nie zuvor über Prävention. Dem IS und anderen Terorgruppen müsse der Resonanzboden für die Radikalisierung entzogen werden. Dazu zählte de Maizière unter anderen Maßnahmen gegen Armut und schlechte Regierungsführung in den betroffenen Ländern der Region, in denen der IS Fuß gefasst hat.

"Radikalisierung nicht durch das Internet"

De Maiziere relativierte zugleich die Rolle des Internets bei der Radikalisierung junger Leute. Die Radikalisierung finde nicht durch das Internet statt, sondern sie beginne mit Menschen. Das Internet sei allenfalls ein "Radikalisierungsbeschleuniger". Daher sei die Stärkung eines liberalen Islam in Deutschland ebenso wichtig wie der Kampf gegen Salafisten und andere radikalisierte Muslime.