In Bremen steht dagegen die Jugendorganisation der rechtspopulistischen AfD unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Der Landesverband der Jungen Alternative werde seit vergangener Woche überwacht, sagte eine Sprecherin der Innenbehörde. Ein ähnlicher Schritt wird in Niedersachsen erwartet. Dort will Innenminister Boris Pistorius am Nachmittag vor die Presse treten.