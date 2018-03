In die Debatte über Armut in Deutschland hat sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeschaltet. Steinmeier sagte der "Rheinischen Post", die Menschen müssten von ihrem Einkommen aus Arbeit leben können. Hartz IV und andere Transferleistungen könnten nicht das Ziel sein.

Ausgelöst wurde die Debatte durch Jens Spahn von der CDU. Der künftige Gesundheitsminister hatte am Wochenende erklärt, mit Hartz IV habe "jeder das, was er zum Leben braucht". "Niemand müsste in Deutschland hungern, wenn es die Tafeln nicht gäbe."