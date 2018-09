Mutmaßlich bezieht sich Maaßen auf ein Video, das der Twitter-Nutzer "Antifa Zeckenbiss" am 26. August um 20.56 Uhr veröffentlicht hat. Bis Freitag wurde es mehr als 370.000 Mal aufgerufen. "Antifa Zeckenbiss" beschreibt die Szene im Text als "Menschenjagd": Zu sehen ist eine Gruppe, die so aggressiv auf einen jungen Mann in Jeans zugeht, dass dieser wegrennt, dazu sind Parolen wie "Haut ab", "Kanaken" und "nicht willkommen» zu hören.

Die Aufnahme lässt sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Chemnitzer Bahnhofsstraße an der Johanniskirche verorten. Details aus dem Video, wie ein Kirchturm, Straßenschilder, eine Werbetafel und die Bebauung, sind in Satelliten-Aufnahmen wiederzuerkennen.