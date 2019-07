Nach der tödlichen Schubser-Attacke in Frankfurt am Main ist in Deutschland eine Debatte über die Sicherheit an Bahnhöfen entbrannt. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach der Tat am Montag seinen Urlaub unterbrochen. Der CSU-Politiker will sich am Nachmittag mit den Chefs der Sicherheitsbehörden beraten. Dabei soll es auch um andere Angriffe und Bedrohungen gehen.

Unzureichende Aufsicht beklagt

Burkert: "Unzureichende Aufsicht und fehlende Bundespolizei." Bildrechte: dpa Der SPD-Verkehrsexperte Martin Burkert sagte der "Bild"-Zeitung, in Deutschland gebe es eine unzureichende Aufsicht an den Bahnsteigen. Zudem fehle es an den Bahnhöfen an Bundespolizisten.



Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor sagte der Deutschen Presse-Agentur, er sei "offen für eine Diskussion über bessere Sicherheitsvorkehrungen an unseren Bahnhöfen."

Keine Möglichkeit für mehr Sicherheit

Zwei Taten innerhalb einer Woche

Das Gleis 7 des Frankfurter Hauptbahnhofes war nach der Tat stundenlang gesperrt. Bildrechte: dpa Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main hatte am Montag ein Mann einen achtjährigen Jungen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE gestoßen. Während die Mutter sich noch zur Seite wegrollen konnte, wurde das Kind vom Zug überrollt und getötet. Passanten folgten dem flüchtenden Mann und konnten ihn außerhalb des Bahnhofs überwältigen. Der Polizei zufolge handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus Eritrea.



Eine ähnliche Tat hatte sich vor gut einer Woche im nordrhein-westfälischen Voerde ereignet. Dort hatte ein polizeibekannter 28-Jähriger eine 34-jährige Frau vor einen Zug gestoßen. Der mutmaßliche Täter sitzt in Untersuchungshaft.

GdP: Problem länger bekannt