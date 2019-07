Debatte um Strafmündigkeit Kriminelle Kinder: Wie soll der Staat reagieren?

Der Fall sorgt für Entsetzen: In Mülheim an der Ruhr sollen fünf Minderjährige eine Frau vergewaltigt haben. Die Jungen waren gerade mal 14 und zwölf Jahre alt. Die beiden Zwölfjährigen gelten als Kinder und können deshalb nicht vor Gericht gestellt werden. Denn in Deutschland gilt man erst ab 14 als strafmündig. Das wirft die Frage auf: Wie geht die Gesellschaft mit so jungen Tätern um? Wäre eine Herabsetzung der Strafmündigkeit sinnvoll?

von Lydia Jacobi