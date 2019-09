Nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Sportgeländewagen in Berlin hat der Grünen-Bundestagsfraktionsvize Oliver Krischer Einschränkungen für SUVs in Innenstädten gefordert. Krischer sagte dem "Tagesspiegel", man brauche eine Obergrenze für große SUVs in den Innenstädten. Am besten wäre eine bundesrechtliche Regelung, die es Kommunen erlaube, bestimmte Größenbegrenzungen zu erlassen.