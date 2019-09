Die Landesärztekammer Thüringen teilte dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund" mit, dass es grundsätzlich zu beobachten sei, "dass Patientinnen und Patienten scheinbar das Wissen darum, wann man sich einmal mit einem Hausmittel behelfen kann, wann man mit einer Erkrankung zu einem niedergelassenen Arzt geht oder wann man tatsächlich in eine Notaufnahme muss, verloren haben." Diese Situation würden die Mitglieder der Landesärztekammer immer wieder schildern. Das sei gerade in Notaufnahmen ein Problem.

Übervolle Praxen sind auch ein Grund für lange Wartezeiten bei der Terminvergabe. Bildrechte: dpa Tatsächlichen medizinischen Notfällen würde derzeit durch Patienten mit weniger ernsten Krankheitsbildern wertvolle Zeit geraubt, so die Ärztekammer. Daher ist aus ihrer Sicht die Diskussion darüber nachvollziehbar, an welchen Punkten nachjustiert werden muss, um das Problem der überlaufenen Arztpraxen und Notaufnahmen zu lösen. Ob der von KBV-Chef Gassen vorgeschlagene Weg der richtige sei, könne für die Landesärztekammer dabei aber offen bleiben.

"Das System krankt an allen Stellen."

Dr. Lars Fechner, Facharzt für Gastro-Enterologie aus Halle, begrüßt, dass der Vorstoß von Andreas Gassen, dem Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, "eine dringend überfällige gesellschaftliche Diskussion um die Zukunftsfähigkeit des Gesundheitssystems" anrege. "Das System krankt an allen Stellen", so Dr. Lars Fechner. "Man muss überlegen, ob das ‚kranke‘ Gesundheitssystem so weiterlaufen soll und dann ein großer Knall kommt oder ob wir jetzt planen, ein modernes Gesundheitssystem aufzustellen". Dafür seien Reformen nötig. Fechner warnt jedoch davor, dass der Vorschlag zu unterschiedlichen Patiententarifgruppen eine Zwei-Klassen-Medizin begünstigen könne. Das würde der Facharzt ablehnen.

Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Bildrechte: dpa Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hatte vorgeschlagen, dass Patienten von einem günstigeren Tarif profitieren sollten, wenn sie sich verpflichtend auf einen koordinierenden Arzt beschränken. Im Gegenzug sollten all jene Patienten mehr bezahlen, wenn sie jederzeit zu jedem Arzt gehen möchten. Gleichwohl stellt Fechner in seiner Praxis immer wieder fest, dass Patienten Leistungen in Anspruch nähmen, die sie schon zwei oder drei Mal bei anderen Kollegen durchlaufen hätten. "So macht das System doppelt und dreifach Diagnostik", betont er. Das sei nicht nötig und belaste das System: "Ein Patient braucht einen Arzt, zu dem er Vertrauen hat und der das Problem abarbeitet", betont Dr. Lars Fechner. Dieser eine Arzt könne die Diagnostik und die weitere Behandlung koordinieren.

Blick nach Skandinavien

Daher plädiert Gastro-Enterologe Fechner dafür, sich Anregungen aus dem Ausland zu holen, beispielsweise aus Dänemark. Dort fokussiere sich die Gesundheitsversorgung auf einige wenige hoch effektive Krankenhäuser. Diese sammelten alle Patienten, auch jene in ländlichen Gebieten, und versorgten sie gebündelt. Das heißt, wenn eine Entscheidung über die Diagnostik und die weitere Behandlung feststehe, würden die Patienten in einem spezialisierten Zentrum weiterbehandelt und erhielten dort dann eine Maximalversorgung.

Deutscher Patienten Schutzbund kritisiert Forderung Gassens