Die Bundeswehr leistet im Irak, in Jordanien und im Luftraum Syriens einen Beitrag im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat". Dafür sind 415 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Davon sind rund 280 in Jordanien stationiert, von wo das deutsche Kontingent geführt wird.

Am späten Freitagabend hatte die Bundesregierung entschieden, dass die Bundeswehr die Ausbildung von Sicherheitskräften der Kurden und der Zentralregierung im Irak vorerst aussetzen soll. Betroffen ist das deutsche Einsatzkontingent an den Standorten im nordirakischen Erbil und im zentralirakischen Tadschi. An den Stützpunkten in Erbil und Tadschi seien "zweckmäßige Maßnahmen der Eigensicherung" zur Anpassung an die aktuelle Sicherheitslage getroffen worden, hieß es von der Bundeswehr.