Die Wehrpflicht Der Bundestag verabschiedete am 7. Juli 1956 das Wehrpflichtgesetz. Aus Gewissensgründen durften Männer den Dienst an der Waffe verweigern - als Alternative gab es den Zivildienst. Der Grundwehrdienst dauerte erst 12 Monate, kurzzeitig 18 Monate und 2010 noch 6 Monate. In der DDR gab es die allgemeine Wehrpflicht ab 1962.



Die meisten Soldaten hatte die Bundeswehr Ende der Achtziger mit knapp einer halben Million. Die Zahl sank immer weiter. 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt. Seit Juli 2011 gibt es einen Freiwilligen Wehrdienst (bis zu 23 Monate).