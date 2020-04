Laut der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) stehen in Deutschland keine 40.000 Intensivbetten zur Verfügung. Damit widersprach die Divi einer Aussage des Präsidenten der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), Gerald Gaß, im „General Anzeiger Bonn“. Die Zahl könne man in „keinster Weise“ bestätigen, teilte eine Divi-Sprecherin mit. Am Freitag (3.4.) hatte die Divi Zahlen aus ihrem Intensivregister veröffentlicht. Demnach waren zu diesem Zeitpunkt 13.346 Intensivbetten belegt, 10.074 waren frei. Also geht die Divi davon aus, dass es in Deutschland lediglich etwas mehr als 23.000 Intensivbetten gibt.