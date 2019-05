Österreichs Kopftuchverbot hat auch in Deutschland eine Debatte losgetreten, ob Kinder in der Grundschule ein Kopftuch tragen sollten.

Österreichs Kopftuchverbot hat auch in Deutschland eine Debatte losgetreten, ob Kinder in der Grundschule ein Kopftuch tragen sollten.

Österreichs Kopftuchverbot hat auch in Deutschland eine Debatte losgetreten, ob Kinder in der Grundschule ein Kopftuch tragen sollten. Bildrechte: dpa

Nach Beschluss in Österreich Debatte um Kopftuchverbot an Kitas und Grundschulen

Hauptinhalt

Das beschlossene Kopftuchverbot an Grundschulen in Österreich hat auch in Deutschland eine Debatte über ein ähnliches Verbot losgetreten. Zustimmung für ein Verbot kommt unter anderem aus der Union von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer.