Der Deutsche Städtetag will die Verleiher von elektrischen Tretrollern stärker in die Pflicht nehmen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, viele Menschen betrachteten die E-Scooter nicht als Verkehrsmittel, sondern als Spielzeug.

Bereits am Wochenende hatte der Sozialverband VdK auf die Gefahren durch wahllos abgestellte E-Scooter hingewiesen . VdK-Präsidentin Verena Bentele sagte, vor allem für Kinder, Ältere und Menschen mit Behinderung gebe es ein Risiko. So hätten sich etwa Menschen mit Rollator oder einem Rollstuhl beim VdK gemeldet und berichtet, dass sie wegen der E-Scooter auf dem Bürgersteig Slalom fahren müssten. Bentele forderte, das Abstellen der E-Tretroller auf Fußwegen zu verbieten.

Auch in Erfurt ist das "wilde" Abstellen von E-Scootern ein Problem. Die Stadt will das zusammen mit dem Anbieter in Angriff nehmen.