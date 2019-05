Der frühere SPD-Chef Matthias Platzeck sieht seine Partei in einer existenziellen Krise. Platzeck sagte der "Passauer Neuen Presse", die SPD sei immer Seismograph für die Sorgen der Menschen gewesen. Die Sorgen änderten sich allerdings. Da müsse die Partei dranbleiben. Als Beispiele für aktuell wichtige Themen nannte der ehemalige Brandenburger Ministerpräsident Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum und Altersversorgung.

Von einem Personalwechsel an der Parteispitze hält Platzeck wenig. Die Krise lasse sich nur meistern, wenn man bedingungslos ehrlich sei, aber auch menschlich anständig miteinander umgehe.

SPD-Fraktions- und Parteichefin Nahles war wegen des schlechten Wahlergebnisses der SPD bei der Europawahl in den eigenen Reihen in die Kritik geraten. Daraufhin kündigte sie an, sich kommende Woche Dienstag innerhalb der Fraktion vorzeitig zur Wiederwahl zu stellen. Ihre innerparteilichen Kritiker forderte sie auf zu kandidieren. Bisher gibt es aber keine Gegenkandidaten.