Josef Hille schließt die Tür eines kleinen weißen Häuschen auf. Darin sind zwei Zimmer. In der Wohnung pflegte der Leipziger mit seiner Frau die Schwiegermutter bis zum Schluss. Sie war vor Jahren an Demenz erkrankt.



Heute berät er in den Räumen Angehörige von Demenzerkrankten. Als Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Leipzig hat er sich das Wissen über die Krankheit über Jahre angeeignet. Und Hille weiß: Nicht mehr zu können, wie man will, ist für Demenzerkrankte das Schlimmste. Auch und vor allem wenn sie gerne Autofahren.

Ich sage allen Angehörigen, die zur Beratung kommen, sie sollen möglichst zu einem frühen Stadium sich Gedanken machen, wie sie den Demenzbetroffenen überzeugen können, dass er nicht mehr Auto fahren soll oder kann. Josef Hille Chef der Alzheimer Gesellschaft Leipzig

Wann kann der Arzt eingreifen?

Wer an Demenz erkrankt ist, muss seinen Führerschein nicht per se abgeben. Der behandelnde Arzt könne nur Empfehlungen geben, sagt Josef Hille. Das Fahren verbieten könne er nicht. Nur im Extremfall, im fortgeschrittenen Stadium der Krankheit, könne der Arzt eingreifen und eine Meldung an das Straßenverkehrsamt machen. Das auf diese gesetzliche Regelung zurückgegriffen werde, sei die absolute Ausnahme, sagt Hille. Denn dafür müsse es schon eine akute Gefährdung durch den Betroffenen geben.

ADAC: Tests sind nicht vorgeschrieben

In unklaren Fällen können Amtsärzte auch anordnen, dass der Patient seine Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen muss. Regelmäßige Tests von Demenzerkrankten seien aber nicht vorgeschrieben, sagt ADAC-Sprecher Andreas Hölzel. Und das sei auch gut so, Verschärfungen brauche es hier nicht. Es komme vielmehr stark drauf an, dass der Hausarzt mit eingebunden sei und den Betroffenen verlässlich betreue, meint Hölzel.

Gut eingestellte Diabetiker sind auch kein Problem. Nur wenn die Medikation nicht stimmt, kann das Ganze kritisch werden. Ähnlich sehe ich das auch bei dementen Menschen. Andreas Hölzel ADAC-Sprecher

Autonomes Fahren erübrigt Debatte