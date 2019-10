Nach Anschlag in Halle Tausende demonstrieren gegen Rechts und Antisemitismus

In mehreren deutschen Städten sind am Sonntagnachmittag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus zu demonstrieren. Unter anderem wurde in Berlin und Halle protestiert. Anlass war der Terroranschlag in der Saalestadt am Mittwoch.