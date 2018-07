Tausende Menschen haben am Samstag in mehreren deutschen Städten für sichere Flüchtlingsrouten demonstriert. In Berlin-Mitte gingen nach Veranstalter-Angaben rund 12.000 Bürger auf die Straße. Sie forderten, dass zivilgesellschaftliche Seenotretter nicht als Straftäter behandelt werden. Die Polizei sprach von mehreren Tausend Demonstranten in Berlin. In Bremen, Hannover, Heidelberg, Ulm und München gingen mehrere Hundert Menschen auf die Straße.



In Zwickau wurden zwölf Teilnehmer gezählt. Sie steuerten am Samstagmittag ein Floß auf dem Schwanenteich. Auf ihrem Protestbanner stand "Seenotrettung ist kein Verbrechen". In Leipzig beteiligen sich zur Stunde nach Schätzungen eines MDR-Reporters rund 200 Demonstranten an einer Protestaktion vor der Universitätsbibliothek Leipzig Albertina.

Protest auf Floß auf Zwickauer Schwanenteich Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich