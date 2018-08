In Berlin-Neukölln haben am Donnerstagabend 5.000 Menschen gegen Fremdenhass und rechte Gewalt demonstriert. Das waren weit mehr als von den Veranstaltern erwartet: Laut Polizei hatte eine Privatperson nur 100 Teilnehmer angemeldet. Anlass für die vom Jugendverband der Linkspartei, Solid, organisierte Demonstration waren die Ausschreitungen und Zusammenstöße in Chemnitz . Sie stand unter dem Motto "Ob Chemnitz oder Neukölln: Auf die Straße gegen rechte Gewalt".

Ein Teilnehmer der Demonstration in Berlin hält ein medienkritisches Schild hoch. Bildrechte: dpa

Auch in Münster gingen Menschen auf die Straße: Rund 2.000 Menschen folgten dort nach Polizeiangaben einem Aufruf des Aktionsbündnisses "Münster gegen rechten Hass". Medienberichten zufolge hatten die Veranstalter wie in Berlin auch in Münster mit deutlich weniger Teilnehmern gerechnet.



Doch während der Protestzug am Donnerstag durch die Münsteraner Innenstadt zog, hätten sich zahlreiche Menschen spontan angeschlossen und mitgemacht, berichteten die "Westfälischen Nachrichten".