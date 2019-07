Von der Leyen sagt, ihr sei folgendes Signal wichtig gewesen: "Ich bin überzeugte Europäerin. Die pro-europäischen Kräfte will ich gewinnen. Hier ist mein Programm, schenkt mir das Vertrauen. Und das ging an alle", so von der Leyen.

Robert Biedron, Sozialdemokrat aus Polen, erklärt: "Sie hat eine Menge gesagt, aber ohne konkret zu werden. Und wenn ich mir überlege, was sie bei den Konservativen angekündigt hat, nämlich dass wir vielleicht nicht zu hart rangehen sollten, was die Rechtsstaatlichkeit angeht, dann aber an uns schreibt, nicht jeder sei schließlich perfekt, was diese Fragen angeht, dann denke ich einfach, Rechtsstaatlichkeit ist einer der Grundpfeiler der EU. Da darf es keine Entschuldigungen geben."