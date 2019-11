Der Tag des Mauerfalls - Ein Stundenprotokoll

Doch dieser erste Entwurf kam nicht gut an. Und so wurde am 9. November 1989 eine neue Reiseverordnung erarbeitet. Unvergessen ist wohl jedem, wie Günter Schabowski die neue Reisefreiheit am frühen Abend live im Fernsehen verkündete. Und auch wenn es so nicht geplant war: Stunden später öffneten sich die Grenzübergänge in Berlin unter teils chaotischen Umständen.