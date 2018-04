Kornelia Keune ist ein wenig enttäuscht. Die Magdeburger Kommunalpolitikerin hat auf dem SPD-Parteitag in Wiesbaden auf eine Überraschung gehofft. Keune hätte sich gewünscht, dass Simone Lange neue SPD-Vorsitzende wird und frischen Wind in die Sozialdemokratie bringt. "Ich habe für Simone Lange gestimmt, weil ich gesagt habe: 'Erneuerung heißt für mich nicht nur thematische Erneuerung eventuell, sondern auch Erneuerung der Köpfe'."

Die Überraschung ist bekanntlich ausgeblieben. Die Mehrheit der Delegierten entschied sich erwartungsgemäß für Partei-Urgestein Andrea Nahles. Doch auch in deren Lager herrscht nicht gerade Euphorie. Rund 66 Prozent der Stimmen hat die neue SPD-Chefin bei ihrer Wahl bekommen – das ist das zweitschlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte der Partei.

"Jetzt ist Zeit zu arbeiten! Und konkret auch in der Regierung Sachen zu machen, wo die Leute sagen: 'Das ist gut, dass die SPD in der Regierung ist!' Konkret spürbare Verbesserungen", fordert Giffey.

Gute Regierungsarbeit in der Großen Koalition leisten und gleichzeitig die SPD erneuern, das ist der Spagat, den die neue SPD-Vorsitzende zu bewältigen hat. Und sie muss die Partei in Ostdeutschland wieder aufrichten - hier liegen die Sozialdemokraten in vielen Regionen weit hinter der AfD.

Simone Lange empfiehlt, genau zu untersuchen, warum die Wähler in Ostdeutschland der SPD scharenweise den Rücken gekehrt haben: "Die Menschen wollen wieder Sicherheit darüber haben, ob ihre Renten sicher sind. Sie wollen Sicherheit haben, dass ihnen Perspektiven geboten werden. Sie wollen sichere Arbeitsplätze haben. Sie wollen Beschäftigung haben und sie wollen auch sicher wissen, dass, wenn sie in Arbeitslosigkeit fallen, sie nicht gleich in Armut rutschen. Darauf müssen wir Antworten geben." Lange will sich trotz ihrer Wahlniederlage aktiv in den Erneuerungsprozess der SPD einbringen. Die SPD müsse wieder die Herzen der Menschen erreichen, sagt die gebürtige Thüringerin.