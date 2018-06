Bundeskanzlerin Angela Merkel und Horst Seehofer haben sich verhakt - in der Frage, ob man Migranten an der Grenze zu Deutschland abweisen darf oder nicht. Seehofer hat diese Option in seinem "Masterplan Migration" vorgesehen, die Kanzlerin sperrt sich dagegen. Im Koalitionsvertrag steht nichts zu der Maßnahme, der Streit darüber ist neu. Viele Unionspolitiker stützen Horst Seehofer, die Kanzlerin ist aber wortwörtlich im Recht, denn juristisch stünden Zurückweisungen an der Grenze auf dünnem Eis.

Konkret geht es Horst Seehofer in seinem Masterplan um die Möglichkeit, Asylsuchende, die bereits in ihrem EU-Ankunftsland registriert worden sind, abweisen zu können. Laut "Süddeutscher Zeitung" wären das im vergangenen Jahr etwa 64.000 Fälle gewesen. Damit soll die Dublin-Verordnung, die in Europa nach wie vor gilt, durchgesetzt werden.

Die Dublin-Verordnung sieht vor, dass Asylanträge in dem Land bearbeitet werden, wo der Antragsteller EU-Boden betreten hat. Das sind in fast allen Fällen die Länder mit EU-Außengrenze. Das Dublin-Verfahren regelt, wie und auf welche Weise Asylsuchende in dieses Einreiseland zurückgeschickt werden können, wenn sie in einem anderen EU-Land angetroffen werden - etwa, weil sie dort einen weiteren Antrag stellen wollen, sie dort Verwandte vermuten oder ähnliches.

Und hier wird es kompliziert: Denn es gibt Fälle, in denen Asylsuchende theoretisch nicht zurück ins Einreiseland zurückgeschickt werden dürfen. Deshalb muss jeder Fall sorgfältig geprüft werden. Das wäre bei einer Zurückweisung an der Grenze nicht möglich. Laut Völkerrechtler Daniel Thym, Mitglied des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration, wäre die Zurückweisung entsprechender Fälle daher nur aufgrund eines rechtlichen Tricks möglich. "Rechtlich wäre das aber sehr riskant", so Thym in einem Interview mit der "Welt".

Die Grenzen der Dublin-Verordnung wurden nicht zuletzt während des Höhepunkts der Flüchtlingskrise sichtbar: Das schwerfällige Verfahren, das obendrein einseitig die EU-Länder mit Außengrenze belastet, hätte beinahe zu einer humanitären Katastrophe mitten in Europa geführt. Indem Geflüchtete nach Nordeuropa weiterreisten, um dort ihren Antrag zu stellen und man sie an den Binnengrenzen weitestgehend passieren ließ, war "Dublin" faktisch außer Kraft.

Auch Deutschland ließ Hunderttausende Migranten einreisen, Gegner der damaligen Entscheidung werfen der Bundesregierung Rechtsbruch vor. Ob wirklich ein Rechtsbruch vorgelegen hat, debattieren selbst Juristen. Völkerrechtler Thym gehört zur Mehrzahl derer, die eher keinen Rechtsbruch sehen. Europäisches Recht überlagere in Asylfragen nationales Recht. Es habe eher ein Vollzugsdefizit gegeben, so Thym in der "Welt". Die Regeln der Dublin-Verordnung wurden also unzureichend umgesetzt.