Anders als allgemein angenommen hat der Osten Westdeutschland in den vergangenen 25 Jahren stark geprägt. Das belegen umfangreiche Zahlen-Recherchen für das MDR-Projekt "Wer braucht den Osten?" . Viele gesamtdeutsche Entwicklungen haben sich demnach zuerst in Ostdeutschland gezeigt.

Zersplitterte Parteinlandschaft: Die Ostdeutschen wählen schon seit längerem eine größere Zahl an Parteien in die Parlamente als die Westdeutschen (Bild zeigt Wahlplakate in Usedom) Bildrechte: dpa

Das zeigt sich zum Beispiel am Wahlverhalten in Ost und West. Betrachtet man nur den Osten, so hätten die Wähler dort bei den Bundestagswahlen schon viel früher mehr Parteien ins Parlament gewählt.



Hätten nur Ostdeutsche abgestimmt, wären Koalitionsmodelle wie Schwarz-Gelb (Mehrheit nur bei der Wahl 1990) oder Rot-Grün (in acht Bundestagswahlen keine Mehrheit) schon seit 1990 kaum möglich gewesen.



2017 haben nunmehr auch die Wähler im Westen Deutschlands deutlich breiter gewählt, was auch eine schwierige Regierungsbildung zur Folge hatte.