Derzeit gibt es aus den Bundesländern nur geringe Unterstützung für die Einrichtung sogenannter Ankerzentren. Das hat eine Umfrage der dpa unter den Ländern ergeben. Damit bekommt Bundsinnenminister Horst Seehofer (CSU) nur wenig Unterstützung für seine Pläne. Einzig in Bayern ist derzeit die Umwandlung eines Transitzentrums zu einem Ankerzentrums in Vorbereitung.

Aus Sachsen hatte es Mitte der Woche wiedersprüchliche Signale gegeben. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte allerdings klargestellt, dass die Ankerzentren kommen sollen. Geplant ist eine Einrichtung in Dresden. Dagegen spricht sich der Koalitionspartner SPD aus .

Daneben äußerte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) positiv. Die zentrale Landesaufnahmestelle könne zum Vorbild für die geplanten Asyl- und Abschiebezentren werden. Die vom CSU-geführten Innenministerium geplante Pilotphase an bis zu sechs Standorten ab August oder September droht damit aber wegen geringer Unterstützung aus den Bundesländern insgesamt zu scheitern.

Die CSU will das allerdings nicht hinnehmen: "Das kann nicht nur Bayern schultern", sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Welt am Sonntag". "Jedes Bundesland in Deutschland muss ein Interesse daran haben, dass die Verfahren schnell und effizient abgewickelt werden – dafür werden die Ankerzentren sorgen."