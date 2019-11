Das Bundeskabinett hat entschieden, dass Geistliche aus dem Ausland nur mit ausreichenden Deutschkenntnissen in Deutschland tätig sein dürfen. Das Bundesinnenministerium hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung der Aufenthalts- und Beschäftigungsverordnung bestätigt. Der Beschluss gehe auf eine Vereinbarung aus dem Koalitionsvertrag zurück.

Nach einem Bericht des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" soll die Maßnahme zur besseren Integration beitragen. Demnach heißt es in der Beschlussvorlage des Kabinetts, aus religiösen Gründen Beschäftigte übernähmen in ihren Gemeinden oft eine prägende Rolle. Sie hätten eine Vorbild- und Beraterfunktion, die für ein friedliches Zusammenleben wichtig sei.



Dem Bericht zufolge sollen für eine Übergangszeit einfache Deutschkenntnisse für den Aufenthalt in Deutschland ausreichen. Danach sollten bessere Sprachkenntnisse, die zur Verständigung im Alltag notwendig seien, innerhalb von weniger als einem Jahr nachgewiesen werden.